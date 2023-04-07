Популярний український комік, пародист та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до початку війни пародував Зеленського на концертах "Вечірнього кварталу", тепер робить ролики про Лукашенка, путін та інших російських персонажів. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram та ютуб відео з пародією на пропагандиста Владлена Татарського, який загинув під час вибуху у пітерському кафе, де проводив свій "творчий вечір".

У новому ролику Юрій обіграв ситуацію, як Татарський потрапляє до пекла, де його зустрічає пекельна "паспортистка", вручає квиток на концерт Кобзона та відправляє на екскурсію за російським кораблем.

У підписі до публікації на ютуб Великий написав: "Владлен Татарський і таємнича статуетка. 2 квітня в Санкт-Петербурзі досить "голосно" пройшов "творчий вечір" колишнього керівника, а тепер уже колишнього воєнкору Владлена Татарського. Чим усе закінчилося – всім відомо. Так і не встиг він всіх перемогти і всіх, кого треба п0гp@бyвaти".

Користувачі не пройшли повз і тут же почали обговорювати нову пародію коміка:

"Шедеврально, як завжди. Дякую!".

"Дякую Юрію! Посміялася!".

"Заслуговуєте на премію Оскар за такий гумор! Дуже смішно!".

"Шедевр. Я як побачила в новинах про це нелюда, так одразу подумала, що Великий зробить пародію".

"Як завжди, неперевершений Юрій Великий!"

"Це просто супер. Переглядаю вже разів п'ятий".

"Просто насолода якась".

"Це просто геніально, бомбезно круто".

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