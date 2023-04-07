Популярный украинский комик, пародист и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до начала войны пародировал Зеленского на концертах "Вечернего квартала", теперь делает ролики о Лукашенко, путине и других российских персонажах. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и ютуб видео с пародией на пропагандиста Владлена Татарского, который погиб во время взрыва в питерском кафе, где проводил свой "творческий вечер".

В новом ролике Юрий обыграл ситуацию, как Татарский попадает в ад, где его встречает адская "паспортистка", вручает билет на концерт Кобзона и отправляет на экскурсию за русским кораблем.

В подписи к публикации на ютуб Великий написал: "Владлен Татарский и таинственная статуэтка. 2 апреля в Санкт-Петербурге довольно "громко" прошел "творческий вечер" бывшего руководителя, а теперь уже бывшего военкора Владлена Татарского. Чем все закончилось – всем известно. Так и не успел он всех победить и всех, кого надо п0гp@бyвaть".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новую пародию комика:

"Шедеврально, как обычно. Спасибо!".

"Спасибо Юрию! Посмеялась!".

"Заслуживаете премию Оскар за такой юмор! Очень смешно!".

"Шедевр. Я как увидела в новостях об этом изверге, так сразу подумала, что Великий сделает пародию".

"Как всегда, непревзойденный Юрий Великий!".

"Это просто супер. Пересматриваю уже раз пятый".

"Просто наслаждение какое-то".

"Это просто гениально, бомбезно круто".

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