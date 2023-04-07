На цей раз Настя Каменських вирішила привернути увагу до допомоги тим, хто сам не може цього зробити. Артистка вирішила поспілкуватися з українцями щодо допомоги тваринам.

«Багато хто знає, як я люблю тварин і щоразу у мене розривається серце від історій про те, що переживають наші маленькі друзі під час війни і як безвідповідально деякі люди ставляться до своїх домашніх улюбленців.

Цей пес пережив окупацію і був вивезений із Гостомелю після звільнення прилеглих до Києва територій разом з іншими собаками, які мали ознаки домашнього господарства: йшли на контакт із людьми, бігали з нашийниками, реагували на команди тощо». - Поділилася Настя.

Вона додала, що хоче допомогти хоча б цій тварині знайти сім'ю, ніж торкнулася укаринців:

«Приємно бачити, що нашим артистам справа до тварин. Хоча це така рідкість.

Дякую за те, що намагаєтесь допомогти; Бажаю йому знайти найкращу родину; Класний песик, нехай знайде найкращих господарів. Дякую вам за допомогу".

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