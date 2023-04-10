Про це, як пише Politeka.net, повідомили у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

«Вчора роль Сіцінія Велута вперше виконав Віталій Ажнов! Вітаємо з прем'єрою! Наступний показ "Коріолана" 25 травня», - йдеться у повідомленні.

Раніше Віталій Ажнов грав у цій виставі одну з другорядних ролей.

Тоді у театра вирішили уточнити щодо долі Остапа Ступки після ДТП:

«Тобто театр жодним чином не засуджує поведінку Ступки, який сідає за кермо нетверезим, наносить шкоду людям, і продовжує залучати його у виставах? Дуже цікаво. Інститут репутації вийшов з чату».

У свою чергу у театрі заявили, що цінують акторську майстерність Остапа Ступки.

«Остап Ступка - актор нашого театру. Ми цінуємо його акторське обдарування, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звісно, ситуація, що сталася глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання», - йдеться у коментарі театра щодо ДТП.

Однак така відповідь розлютила деяких користувачів Facebook:

«Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка ступка - безкарний і бездарний алканавт, який настільки зневажає людей, що кермі на підпитку, а в перші хвилини після аварії хотів парєшать і не визнавав провину!..».

Інші ж встали на захист Ступки, висловивши надію, що він буде допомогати постраждалому.

«Від тюрми і суми, як кажуть. Але ж людина не залишила постраждалого на дорозі, покаялась, вірю, що буде допомагати. Не треба зловтішатись»,

«Нетверезий за кермом -злочин. За це треба відповідати згідно закону. Хоча. закон у нас не для всіх один, ви це знаєте не гірше за мене. Дай Бог щоб постраждалий виздоровів, а Ступка допоміг цій людині і зрозумів, що отримав, можливо, останнє попередження».

Додамо, що Остап Ступка працює в Театрі Франка більше 30 років. Вистава «Кораолан» йде на сцені театру з грудня 2018 року. В 2019 році за роль Сіцінія Велута Ступка отримав «Київську пектораль».

Нагадаємо, 4 квітня український актор Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо і на своєму автомобілі врізався в припарковану на зупинці машину, в якій перебував 38-річний чоловік.

Потерпілого з травмами доставили до лікарні.

Слідчі поліції Києва повідомили водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння.

Таким чином Ступці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт на два місяці.

Також повідомлялось, що Остап Ступка розлютив українців п'яним ДТП.

У Мережі також з'явилися кадри з місця ДТП – авто зім'яло як папір.