Дмитро Комаров ще до початку повномасштабної війни відзняв сезон "Світ навиворіт" у Колумбії і зараз нарешті програма виходить в ефір. В одному з випусків ведучий відвідав місто Манісалес, в якому вже 65 років проходить масштабний фестиваль із коридою, перегонами на тарантасах, яскравими шоу та конкурсами.

На офіційній сторінці телеканалу 1+1 в Instagram повідомили, що для Комарова зйомки там завершилися травмами та каретою швидкої. Український мандрівник вирішив випробувати себе в одних із найекстремальніших та найнебезпечніших перегонах у світі.

"На них ви не побачите вражаючих швидкісних авто або мотоциклів, адже ці перегони проходять на саморобних дерев’яних візках, які називають тарантасами, масою близько 200 кілограмів. Ці змагання ще називають «перегонами гравітації», адже тарантаси котяться вниз по гірських дорогах міста просто під дією сили тяжіння та поштовхів товариша по команді. Незважаючи на дивну конструкцію, розігнатися такий візок може до вражаючих 100 км/год", — розповіли в анонсі.

Для Дмитра Комарова ці перегони завершилися травмами, але подробиці НП поки не повідомляють, їх можна буде побачити в новому випуску "Світ навиворіт".

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.