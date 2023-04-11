Ганна Саліванчук на своїй сторінці в Instagram поділилася думками про те, як у розпал війни дозволити собі радіти життю.

"Сьогодні багато українців запитують: «Зараз іде війна, як можна знову почати радіти? Це ж неправильно?». Як дозволити собі жити, коли здається, що не час, немає сил і не бачите сенсу🙈Як я можу купувати собі цукерки, якщо інші не мають шматка хліба? Почну з останнього: якщо слідувати такій логіці, то пити воду по 1-2 л на день — це блюзнірство, адже в Африці у людей нестача води... З їжею та сама історія... У світі завжди є місця, де води, їжі, електрики, нормальних умов життя просто немає. Але ж ми якось живемо з усім цим?", — пише акторка.

Вона наголосила, що треба навчитися жити не за принципом "роби добре і тобі воздасться", а просто "роби добре і не шкодь нікому", без жодних застережень, нагород, плюсиків у карму тощо.

"Ви, не дозволивши собі цукерки, не дали можливість заробити продавцю і власнику магазину (а часи ж складні, і багато хто з усіх сил намагається утримати бізнес і платити зарплати), а вони не зможуть заплатити податки. А у нас війна, і тому кожна гривня — на вагу золота. Далі — немає цукерок, а хочеться, немає задоволення, і це лише питання часу, як швидко ви зірветеся на тих, кого любите. Ви цього хочете?", — пояснює Ганна Саліванчук.

Артистка додала, що горизонт планування для українців сильно звузився, тому, на її думку, треба забути про планування на рік-3-5, а планувати лише дві речі: жити щасливо та свій день.

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