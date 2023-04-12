Відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салем приєднався до Збройних Сил України після 24 лютого і тепер захищає свою країну на передовій разом зі своїми товаришами. Нещодавно він висловив свою подяку одному зі своїх бойових товаришів і поділився думками про те, як важливо мати справжніх друзів на війні.

Він сказав, що тепер він точно знає, що слова "напарник", "друг" і "військовий" мають глибоке значення. Він дізнався, що команда – це не просто порожні слова із мотиваційних виступів. Це коли ти довіряєш своєму товаришеві більше, ніж самому собі. Він сказав, що було просто написати "дякую тобі, що прикрив", але дуже важко пояснити, наскільки це важливо.

Він також поділився історією, коли один із його товаришів перекрив вогонь ворога, коли Даніель закінчив свій боєприпас, і наскільки це було важливо на війні мати справжніх друзів, на яких можна покластися.

"Без сумніву! Жодного зайвого руху! Воїн! Навіть коли прилетіло… Найстрашніше на війні лякатися за своїх. Це ще одна мудрість від сьогодення... Але, друже, ми знову говоримо легендарне: «Не цього разу!» - додає Салем.

«Боже, дякую, що врятував! Слава Героям, нехай ангел-охоронець захищає, Бог оберігає; Величезна подяка та низький уклін вам» - підтримують у мережі.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.