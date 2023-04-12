Популярна українська співачка Руслана Лижичко, яка у 2004 році вперше принесла Україні перемогу на "Євробаченні", продовжує радувати своїх шанувальників новою музикою та займається громадською діяльністю. Так, нещодавно на своєму ютуб-каналі зірка опублікувала інтерв'ю з відомою волонтеркою Любою Шиповичем. Під час цієї розмови Руслана розповіла, чого найбільше боїться під час цієї війни.

За словами артистки, українцям потрібно мобілізувати всі сили, навіть у тилу, не проспати та не переглянути цю війну, а бути активними та допомагати всіма силами. Руслана зазначила, що ми не зможе весь час шукати притулок на чужині, більшість людей все ж таки хочуть жити у себе вдома, і для цього потрібно бути активними навіть у тилу.





"На війні найстрашніше - профукати, проспати, можна просто продивитися війну. І програти тільки через те, що ми дивилися на війну, а не робили все, що від нас могло залежати. Не сплячих людей, активних, має ставати все більше. От хто себе зараз воїном повинен вважати. Я активний, я не сплю, з допомагаю фронту, чим можу", - сказала Лижичко.





Також співачка закликала людей, які зараз живуть за кордоном, знову виходити на мирні акції, влаштовувати мітинги, щоб нагадувати світові про війну в Україні та про те, що нам потрібна зброя. За словами Руслани, це потрібно робити не десь окремо, а в кожній країні, де є українці, щоб сформувати повістку та громадську думку.

Нагадаємо, "Ви приклад і мотивація": Гвоздьова з "Танців зі зірками" захопила чудесами розтяжки.

Як повідомляла Politeka, "Все це не дорого": Дантес чесно розповів про своє рішення на найближчі два роки.

Також Politeka писала, що "Це просто підпал": розлучена Даша Квіткова влаштувала сеанс самолюбування і зняла на відео.