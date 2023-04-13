Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав стильне фото, а у підписі до нього потролив блогерів та коучів.

Очевидно, на цей пост Олександра надихнуло недавнє гучне викриття психолога Спартака Суботи. У своєму посту Саша виклав знімок, на якому зображений на прогулянці в темному вбранні, він пафосно одягає сонцезахисні окуляри і загадково посміхається.

У підписі до публікації Еллерт жорстко потролив так званих "інфоциган": "Запускаю спортивний марафон по психології, дропшипінгу, впевненості, артезіанській воді та медитації. Розберемо як стати успішним трейдером, та шо не так з вашим їб**ом. Торгую, чим можу. Користі та сенсу нема, але беріть, поки по 70 грн. Потім 80. Прогрів пішов, як діти в школу. Ну шо ліди, чекаю".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію коміка:

"Саша, не зупиняйся".

"Класний стеб, усі блогери і не тільки, всі знавці у всіх сферах життя".

"Блогери шоковані такою презентацією! Ще й ціни збив! За хвилину розвалив їхні зусилля!".

"Ні, ну красень. Я буду перша".

"Сашко, ти красень".

"А лікарі будуть? А рецепти їжі по воді".

"Саша, а що ви в куртці? Щось думала, що у Каліфорнії завжди тепло".

"А ще кількість місць ймовірно обмежена, і тільки перші 100 потраплять?".

"Саша, я навіть готова 100 гривень заплатити, якщо зробиш спортивний марафон".

"Саша може все розкласти по поличках. Дуже доречно".

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