Популярний телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який уже не один місяць пробув на передовій, ділиться важливими кадрами.

Відомий телеведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем вирушив на службу разом із багатьма товаришами після 24 лютого. Тепер в Інстаграм артиста можна побачити не лише постановочні кадри, а й відео та фото з передової.

На цей раз Даніель зізнався - іноді буває дуже непросто, адже щоразу вони ризикують життям, але не здаються і продовжують боротися.

«Контактна битва не завжди відбувається гладко! Але наш дух не зламати! Оркам було не солодко! Люблю тебе, Україно!» – написав Даніель під кадрами зі своїм постраждалим товаришем.

Як відомо, раніше Салем і сам отримав поранення, але попросив про нього не перейматися, бо він продовжує службу. У мережі підтримують чоловіка та його товаришів:

«Низький Вам уклін! Ви наша гордість та опора; Як же боляче все це... Тримайтеся; Тримайтеся, наші рідні, ми віримо у вас, ми віримо вам!; Боже як хочеться закінчення цього всього беззаконня, скільки ще страждати людям;

А ми любимо тебе! Даник, 100 тисяч обіймів тобі та тонну кохання!; Нехай усі рани загояться якнайшвидше! Тримайтеся там! Дякую Вам за все!».

Нещодавно Даніель зізнався, що саме його підтримує на передовій і не дає здатися і навіть пасти духом. Дочка написала своєму батькові-воїну листа, який для нього став свого роду талісманом.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.