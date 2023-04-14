Популярний шоумен Анатолій Анатоліч зазначив, що на останній висер путініста, він вирішив відповісти йому у його стилі.

Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч частенько висміює зомбованих та просто отупілих російських зірок, які підтримують вбивство мирних українців. На цей раз у його поле зір потрапив актор із Росії Володимир Машков. Фрагментом яскравого відео ведучий поділився у себе в Інстаграм.

На початку відео показано фрагмент, на якому путініст Володимир Машков читає пропагандистський вірш про росіян та війну. Після цього була версія Анатолія Анатоліча. У своєму фрагменті телеведучий послав пропагандиста від імені всіх українців.

Популярний шоумен зазначив, що на останній висер путініста він вирішив відповісти йому в його стилі. На жаль, без матюка відповісти на марення Машкова у нього не вийшло.

"Машков, ты дол*ойоб и х*еплет. Еб*л твои стихи я в рот. Ты мерзкий, неприятный старикан. От всех нас украинцев, иди на*уй", - заявив Анатолій Анатоліч у кадрі.

У коментарях користувачі мережі захопилися ведучим і зазначали, що тільки так можна відповідати путіністам:

"І не додати нічого тому, що все сказано. Браво", "Анатолич – ви ще й так можете?! Ну справді дивуєте! Тобі в театрі треба грати, такий талант!", "Хороша відповідь!", "Грубо, але правдиво! ".

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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