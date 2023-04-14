Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич частенько высмеивает зомбированных и просто отупелых российских звезд, которые поддерживают убийство мирных украинцев. В этот раз в его поле зрение попал актер из рф Владимир Машков. Фрагментом яркого видео ведущий поделился у себя в Инстаграм.
В начале видео показан фрагмент, на котором путинист Владимир Машков читает пропагандистский стих о россиянах и войне. После этого последовала версия Анатолия Анатолича. В своем фрагменте телеведущий послал пропагандиста от имени всех украинцев.
Популярный шоумен отметил, что на последний высер путиниста, он решил ответить ему в его стиле. К сожалению, без мата ответить на бред Машкова у него не получилось.
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"Машков, ты дол*ойоб и х*еплет. Еб*л твои стихи я в рот. Ты мерзкий, неприятный старикан. От всех нас украинцев, иди на*уй", - заявил Анатолий Анатолич в кадре.
В комментариях пользователи сети восхитились ведущим и отмечали, что только так можно отвечать путинистам:
"И не добавить нечего, ведь все сказано. Браво", "Анатолич – вы еще и так можете?! Ну действительно удивляете! Тебе в театре нужно играть, такой талант!", "Хороший ответ!", "Грубо, но правдиво!".
Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".