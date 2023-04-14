Популярный шоумен Анатолий Анатолич отметил, что на последний высер путиниста, он решил ответить ему в его стиле.

Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич частенько высмеивает зомбированных и просто отупелых российских звезд, которые поддерживают убийство мирных украинцев. В этот раз в его поле зрение попал актер из рф Владимир Машков. Фрагментом яркого видео ведущий поделился у себя в Инстаграм.

В начале видео показан фрагмент, на котором путинист Владимир Машков читает пропагандистский стих о россиянах и войне. После этого последовала версия Анатолия Анатолича. В своем фрагменте телеведущий послал пропагандиста от имени всех украинцев.

Популярный шоумен отметил, что на последний высер путиниста, он решил ответить ему в его стиле. К сожалению, без мата ответить на бред Машкова у него не получилось.

"Машков, ты дол*ойоб и х*еплет. Еб*л твои стихи я в рот. Ты мерзкий, неприятный старикан. От всех нас украинцев, иди на*уй", - заявил Анатолий Анатолич в кадре.

В комментариях пользователи сети восхитились ведущим и отмечали, что только так можно отвечать путинистам:

"И не добавить нечего, ведь все сказано. Браво", "Анатолич – вы еще и так можете?! Ну действительно удивляете! Тебе в театре нужно играть, такой талант!", "Хороший ответ!", "Грубо, но правдиво!".

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".