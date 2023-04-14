Катя Репяхова – молода українська блогерка, яка вийшла заміж за артиста Віктора Павлика попри 28-річну різницю у віці. А кілька років тому зірка народила первістка - сина Михайла. Для Павлика це була четверта дитина від четвертої дружини. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю чоловіка, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фото сина, який плаче.

"Із заняттями не вийшло. Проплакав увесь час", - написала Репяхова.

"Вчора, як тільки я приїхала, я забрала у Мишка пустушку. Усю ніч був без неї (все було ок), а вдень почав її шукати. Такі нерви, що не можу вам передати. Це потрібно пережити", - продовжила зірка.

А раніше Катя розповіла про свій щоденник війни. Зірка вирішила поділитися спогадами, розкавши у публікації.

"24.02 – це щоденник війни. Книга розповідає не придуману історію про компанію молодих людей, які опинилися посеред війни без власного бажання. Для мене велика честь причетна до цього видання. Головна особливість цієї книги – це не встановлена ​​ціна, адже всі отримані кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни", - написала зірка.

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