Співачка Камалія, яка напередодні оголосила про розлучення з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром, несподівано звернулася до шанувальників.

Камалія, справжнє ім'я якоє Наталія Шмаренкова, була у шлюбі з британо-пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром із 2003 року і завдяки його статкам вважалася найбагатшою співачкою України. Після 20 років зіркове подружжя вирішило розлучитися, але вони намагаються зберегти хороші стосуунки заради двох донечок-близнючок Мірабелли та Арабелли.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія анонсувала свою участь у виставі Київському цирку, де вона виступить із фінальним номером з усіма артистами цирку.

"Мої принцеси, Захур, моя мама разом з іншими друзями підтримуватимуть мене з ложі директора цирку. Це нове шоу і я дивилася його під час репетиції, і це просто фантастика. Будь ласка, приходьте", — написала співачка під родинним фото.

Додамо, після повномасштабного вторгнення рф Мохаммад Захур із доньками переїхав до Лондона, а Камалія залишилася в Україні, тому пара рідко бачилася і, схоже, не витримала цього випробування.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку:

"Ви не можете один без одного❤️.ви потрібні один одному ❤️";

"Вражає ваша простота і те, як ви щиро спілкуєтесь і взагалі відповідаєте своїм підписникам на відміну від ваших колег, які просто "вдягли корону". Ви прекрасна людина!";

"Як же хочеться, щоб ви разом були, ви неймовірна пара!".

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