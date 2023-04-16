Художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов має рідного брата Костянтина та 6 двоюрідних братів, двоє з яких у лавах ЗСУ захищають Україну від російських окупантів. Одного з двоюрідних братів артиста, Анатолія, серйозно поранили під Херсоном. Про це розповіли на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram.

"Уламок від снаряда пройшов наскрізь, якби 3 см у сторону, то просто би перебив хребет навпіл. Спочатку його привезли до Миколаєва, а потім перевезли до шпиталю в Одесу, де він провів 5 місяців. Зараз він уже в Миколаєві, проходить реабілітацію та вчиться ходити — з візка перейшов на милиці. Ми всі віримо й бажаємо йому повернутися до повноцінного життя. Велика подяка його коханій Світлані за турботу й підтримку", — розповів Єгор Крутоголов.

Нещодавно під час концертного туру "Дизель Шоу" актор приїхав до рідного міста та зміг побачитися з постраждалим родичем.

"Ми давали концерт для військових у Миколаєві, і йому вдалося прийти й посміятися. Я був дуже радий бачити його усмішку. Мабуть, у кожного зараз є хтось близький, кого зачепила, поранила або забрала ця несправедлива війна. І нам треба допомагати тим, хто зараз воює, і тим, хто повернувся з війни", — наголосив Крутоголов.

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП.

Як Politeka повідомляла, Крутоголов із "Дизель шоу" розповів, що відбувається на передовій, де служить його брат.

Також Politeka писала, що Крутоголов із "Дизель шоу" знайшов причину, чому ніколи не піде служити.