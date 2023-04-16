За словами популярної української актриси Ольги Сумської, наразі найактуальніша тема реабілітації наших дітей під час цієї страшної війни. Тому актриса вирішила розповісти про один проект, який створений для лікування викликаних війною психотравм у дітей та їх адаптацією до нової реальності.

«Отже, зараз йде набір дітей до оздоровчо-освітнього табору для психологічної реабілітації. Минулого року відбулися дві зміни табору, незабаром стартує третя зміна загалом.

Цього року заплановано 6 змін табору. Зміни відбуватимуться згідно з удосконаленими підходами, додатковими протоколами та авторською програмою» - поділилася Ольга та попросила українців розповісти про це всім, щоб більше почули про допомогу.

У мережі висловили свої переживання:

«Благослови, Боже, цей проект!; Будь ласка, напишіть, хто був у цьому таборі. Дякую; Ольга, красуня з доброю душею; Як же потрапити діткам, які сидять у вбитих селах без світла і води...які не мають коштів навіть на виїзд і проживання в безпечному місці».

Раніше Ольга поділилася незвичайним відео, в якому звернулася до фанатів просто під час вистави, стоячи за лаштунками.

"Дякую нашим захисникам за можливість творчого єднання! Це так цінно сьогодні!".

Нагадаємо, Великий з "Квартал 95" жорстко висміяв скандальну блогерку з Закарпаття.

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" перелякала фанатів змінами у зовнішності.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Добринін захопив українок новим стилем, з'явилося відео.