Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатоліч, який з початку війни залишається в Україні, незважаючи на законне право виїхати, оскільки він батько трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен опублікував жорстокі кадри війни в Україні та чесно розповів, чому не хоче святкувати Великдень.

На нових фотографіях можна побачити наслідки нещодавніх ударів російських окупантів українськими містами і те, як рятувальники діставали людей з-під завалів. За словами Анатоліча, після таких кадрів йому не хочеться під час війни святкувати свято Великодня.

"Я не хочу ніякої пасхи. Бо я уявляю як "вони" завтра всі будуть стояти в церквах в ростові і пітербургу і святити свої довбані яйця. Я не хочу щоб в мене з ними було щось спільне. Я хочу щоб вони зникли з лиця землі разом зі своїм кірілом. Я не хочу вже й вірити ні в що, окрім ЗСУ. Вибачте, що не про святе. Перше фото Анатолія Степанова", - емоційно написав Анатоліч.

Нагадаємо, "Дівчинка, 44 рочки": Великий з "Квартал 95" підірвав мережу пародією на скандальне інтерв'ю запроданки Лорак.

Як повідомляла Politeka, "Я зрозуміла, що…": Камінська з "НеАнгелів" у тигрових лосинах на насмішила українців.

Також Politeka писала, що "Заряджала всіх": Міс Україна-Всесвіт Неплях прийшла на популярне шоу і викликала фурор.