Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем поділився кадром зі своїми товаришами, чим викликав ажіотаж у мережі. Як відомо, чоловік продовжує нести службу в лавах ЗСУ, тому не так часто з'являється у мережі.

Як відомо, з близькою подругою та колегою зі зйомок у музичному шоу «Голос країни» Тіною Кароль вони знайомі давно. Даніель також нещодавно розповів, що підтримує стосунки з артистом, а вона його з дружби підтримує не лише словами.

«Хлопці ви Герої та в історії Держави назавжди! Пікап довіз вас щасливо на місце, у ньому була жіноча магія захисту. дуже схвильована та щаслива! (про пікап -хто стежив той зрозуміє 🫡)» - написала Тіна під одним із кадрів.

Зазначимо, артистка подарувала Даніелю та його товаришам спеціальний автомобіль, щоб допомогти на фронті. Колеги та близькі Салема висловилися про це у мережі.

Раніше ми писали, за словами Салема, найстрашніше для нього це те, що у нього виникли проблеми з психологічним здоров'ям. За словами Даніеля, йому доведеться багато працювати зі спеціалістами після війни.

"Я взагалі не сплю. Це дуже важко. Мені потрібно буде багато працювати з психіатрами, щоб вилікувати всі ті рани, які я набив усередині".

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.