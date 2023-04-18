Популярна українська співачка Аліна Паш, яка минулого року виграла Національний відбір на Євробачення, але через скандали не поїхала представляти Україну, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз зірка поділилася милим відео, в якому показала стильні способи, як зав'язати хустку, як вона сама любить носити на голові.

Так, у ролику Аліна з'явилася у модному елегантному образі – на ній широкий чорний піджак та темна водолазка із незвичайними прикрасами. Пишні кучері артистки розпущені, а потім вона змінює зачіски разом із різними способами зав'язування хустки на голову.

За словами Аліни, хустки на голові, це не лише гарний аксесуар, а й спосіб прикрити голову від вітру та холоду. Так, співачка запропонувала п'ять способів зав'язувати хустку – зняла на відео і докладно розповіла, що і як робити.

"Йоу всім-всім-всім! Хустки - це моя велика любоу. Тож покажу вам ще п’ять способів в’язання хустки, щоб ви не думали що цей — то єдиний. Отже, варіант перший: Складаємо хустку по діагоналі і, обгорнувши навколо голови, зав’язуємо на вузлик ззаду. Отак! Другий варіант теж дуже легкий у втіленні: Хустку так само складаємо по діагоналі, але тепер покриємо нею всю голову і почнемо зв’язувати спереду, заправляючи всередину обидва кінці хустки. Як мені се любиться! Номер три: Тут спершу збираємо наше волосся в пучок і від того вже відштовхуємось: діагонально складена хустка покриває всю голову і фіксується вузликом на пучку. Уві, готово! Тут вже вривається друга хустка, четвертий спосіб. Збираємо волосся ззаду і робимо як я на відео з вже звичної нам хустки складеної по діагоналі — це база! Зверху покриваємо трохи більшою хусткою і заправляємо то се всередину. Отака виходить краса. І останнє — беріть хустку як аксесуар і покривайте нею плечі", - написала Паш у підписі до відео.

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