Актриса "Жіночого кварталу" Тетяна Песік поділилася кадрами з похорону. Як виявилося, близька людина зірки загинула на фронті, про що вона розповіла у своєму сторі Інстаграм.
"Слава Героям. Найсильніший біль у світі, це батькам ховати своїх дітей. Мама кричала від болю", - написала Тетяна у публікації.
"Воїн. Борець за Україну. Герой. Завжди усміхнений, добрий, з ким завгодно міг порозумітися постійно, коли бачив мого батька, то питав, як я там поживаю. Дуже шкода, що від нас йдуть світлі люди. Для деяких сімей Великодні свята зовсім не Великодні. Вічна пам'ять тобі, Віталіку", - продовжила Тетяна.
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Варто зазначити, Песик – успішна українська актриса, за якою стежать сотні тисяч фоловерів. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно показала десерти на Великдень.
"Усі так печуть як не паски, так крафіни. Так я теж вирішила взятися за цю справу. Мені здається ми пасуємо один одному. А ви пекли паски або вирішили не морочити собі голову і купити", - написала Тетяна під кадрами, де демонструвала. свою красу.
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