Відома актриса Ірина Сопонару зізналася, що у неї з коханим не все так просто, як могло здатися.

Ірина Сопонару, українська актриса та зірка "Жіночого кварталу" висловила своє розчарування у тому, що її британський бойфренд ще не зробив їй пропозицію. Вона часто натякає на це і очікує, що він зробить їй офіційну пропозицію найближчим часом, розповіла Сопонару у випуску ЖВЛ (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Проте, її партнер поки не готовий до шлюбу, і Ірина не хоче його квапити чи стимулювати процес. Вона вважає, що це має бути бажання чоловіка і що він повинен зробити це так, як він це бачить.

«Я так довго заміж не виходила, щоб не бути тією жінкою, яка має трьох чоловіків і трьох дітей від цих чоловіків. Я не засуджую, просто маю своє бачення того, як мені хочеться. Точно на одному коліні. Класика. Всі ці пропозиції без обручки — це зашквар», — зізналася Сопонару.

Ірина також поділилася своїм баченням ідеальних заручин більш детально. Вона мріє про традиційну пропозицію на одному коліні з кільцем, яке відображатиме любов і повагу.

Ірина Сопонару додала, що все ще залишається з надією, що її бойфренд зробить їй пропозицію і що їхні стосунки триватимуть у повному коханні та повазі.

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