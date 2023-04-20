Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна вирішила поділитися новим уривком зі свого останнього інтерв'ю. Однак у мережі відео викликало неоднозначну реакцію серед користувачів.

"Я хочу прожити щасливо своє власне життя!" - цей монолог Бородіною є найцитованішим у ваших сторизах з відмітками. Лера дуже по-своєму дала аналіз цієї на перший погляд банальної фрази. Але сьогодні, якщо розібратися, у ній є весь сенс» - написала Єфросиніна.

Українці ж зауважили, що їм неприємно слухати, як дві жінки, проживаючи вже рік за кордоном та маючи достатньо коштів, незадоволені життям і навіть «ниють»:

«Я хочу прожити своє життя щасливо. А хто не бажає? Кішка хоче, мишка хоче… таке щось невиразне жінка наговорила ((( не сподобалося); Так і не змогла подивитись дві успішні жінки, і протягом цього інтерв'ю одне скиглення. З Олею Поляковою теж про війну є, наприклад, але це без такого надриву, який ні до чого;

Важлива тема, про яку постійно людям треба нагадувати, спасибі; сподобалося б, але ви сидите за кордоном рік і ногоєте, як вам погано, з грошима та дітьми сидите!».

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.