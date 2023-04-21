Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала гаряче фото, на якому з'явилася у незвичному образі.
Як видно, на новій фотографії Марина знята у тьмяній кімнаті з приглушеним світлом, вона стоїть у незвичайній позі з витягнутими руками. Перед камерою фітнес-тренер з'явилася у спокусливій чорній сукні з мотузками, яка підкреслила струнку фігуру. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Боржемська нічого не написала, залишила лише чорне серце-емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нове фото телезірки. Відреагувала на фото та телеведуча Леся Нікітюк, яка написала: "Марінка".
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А інші написали:
"Дуже красиве фото і тіло! Ви мені вибачте, розумію, що в мене ніхто не питає, але якщо зробити трохи важкий погляд, то це буде фото-шедевр!".
"Вау. Маріночка, як завжди, красуня".
"Неймовірно гарно".
"Красуня".
"Красуня".
"Вау!".
"Королева. Ви неймовірна".
"Красива кішечка".
"Прекрасна".
"Просто чарівна принцеса".
Нагадаємо, "Краса неземна": розлучена Квіткова у маленькій чорній сукні підкреслила ідеальну фігуру.
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