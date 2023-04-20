Авторський проект "Рік", присвячений роковинам повномасштабної російсько-української війни, був випущений 24 лютого і включав репортажі Дмитра Комарова, зняті на гарячих точках. У телеграм-каналі Комаров розповів про нові подробиці, які не потрапили до проекту.

Комаров зазначив, що кадри та інтерв'ю, зняті під час війни, мають особливу цінність і їх не можна просто залишати на полицях.

Крім того, він додав, що в процесі зйомок проекту "Рік" було знято величезну кількість матеріалу, який не потрапив у фінальний варіант, але має таку цінність для дослідження історії в майбутньому. Тепер можна опублікувати ці кадри.

У зв'язку з цим стартує новий цикл під назвою "Рік. За кадром", у якому будуть показані повні інтерв'ю, які не увійшли до оригінального проекту.

«За матеріалами, знятими під час війни, наші нащадки та документалісти вивчатимуть цей надскладний та дуже важливий період у нашій історії. Тому так важливо залишати якнайбільше свідчень нинішніх подій» - додає Комаров.

За словами ведучого, глядачі зможуть дізнатися більше про те, що залишилося за кадром, включаючи разючі подробиці за лаштунками зйомок та інтерв'ю з впливовими військовими керівниками України.

У новому проекті можна буде побачити кадри і самі інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Головою ГУР Кирилом Будановим, Міністром оборони Олексієм Резніковим, Головою Служби безпеки Василем Малюком та Президентом Володимиром Зеленським.

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