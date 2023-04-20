Популярна українська співачка Оля Полякова , яка з початку війни почала працювати над новим репертуаром та переробляти російські пісні українською мовою, а нещодавно відіграла великий концерт з українською програмою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка довела українців до сліз виконання нової пісні "Пташка".

У ролику Оля показала фрагмент зі свого виступу, в ньому вона розповіла про фонд, яким опікується, а також про скрипача Мойсея Бондаренка, який записав мелодію частка її пісні прямо в окопі. А далі виконала свою нову пісню "Пташка", яку присвятила медику Оксані Баландіній та її чоловікові.

У підписі до публікації Полякова написала: "Моя нова пісня "Пташка" присвячена медикині Оксані Баландіній, що втратила кінцівки під час обстрілу, та її чоловіку. Її особиста історія настільки вразила мене, що я вирішила заспівати про цю дівчину в пісні. Партію скрипки до "Пташки" виконав військовий скрипаль Мойсей Бондаренко, записавши відео в окопі".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео зірки:

"Олю, вам підходить український та цей ліричний глибокий стиль у музиці".

"Пісня дуже зворушлива і до мурашок по шкірі. Не можна стримати сліз".

"Сильно! У цієї дівчини на відео тепер є ця пісня, як натхнення до життя. Дякую за таких сильних людей!"

"Дуже хороша пісня! Дуже чуттєво".

"Неможливо слухати без сліз. Дуже чутлива пісня і неймовірно гарне виконання. Дякую вам".

"Неймовірно чуттєва пісня. Дякую, Олю, за такі емоції".

"Це щось… неможливо слухати без болю у душі за наш народ, за наших героїв".

"Оля, ліричні пісні у вашому виконанні це щось неймовірне".

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