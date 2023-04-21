Популярна українська співачка Надя Дорофєєва , яка нещодавно розповіла про свої нові концерти, поділилася щасливим домашнім кадром. Сьогодні зірка відзначає 33-річчя, тож вирішила показати не лише щасливі моменти з привітаннями, а й новий кадр із дому.

«Я завжди кажу, що моя кохана зі своїх пісень – нова, яка ось-ось вийде. Так і з віком. Привіт, 33» – написала Надя під новим кадром.

У мережі тим часом помітили, що артистка виглядає помітно молодшою ​​за свої роки і таке вже стає нормою – виглядати доглянуто і свіжо. Українки оцінили і образ Наді, додавши, що артистці слід дивувати екстравагантними образами:

«Українські вітання; Будь дуже щасливою – це найголовніше; як мені подобається, у 33 виглядатиме на 16, такий талант; І не скажеш що 33 года!; Ти неймовірна, вітаю з днем ​​народження; Ти дуже круто виглядаєш як для 33!; Важливий вік!

Також зірка поділилася відео зі свого виступу на відомій радіостанції.

Як видно, для живого виступу Надя прийшла до студії зі своїми музикантами. Як видно, перед камерою артистка з'явилася у нескромному образі – на ній широкі темні штани спортивного стилю та короткий топ із об'ємними рукавами, що підкреслив тонку талію. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

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