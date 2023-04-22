Українська спортсменка Ганна Різатдінова, зірка "Танців зі зірками", розповіла про своє здоров'я.

Українська олімпійська призерка Ганна Різатдінова , зірка "Танців із зірками", вирішила поділитися розповіддю про свою хворобу. Зірка опублікувала кадри в Інстаграмі, розповівши подробиці.

"Я вам раніше розповідала про те, що в мене була операція на діастаз та пупкову грижу.

Ці проблеми успішно зникли з мого життя, а ось в'ялість шкіри немає. У клініках зараз величезний спектр послуг, тому погодьтеся «очі розбігаються» від думки – яку процедуру вибрати та яка дійсно допоможе. Я хочу поділитися з вами, топ 3 процедурами для зміцнення шкіри, які використовують у комплексі:

-EmTone BTL – синергія акустичної енергії та радіочастотного ліфтингу-ущільнює шкіру, зміцнює м'язи, зменшує целюліт.

Курс 8 процедур 2 рази на тиждень

-Fractora+Morpheus – голчастий RF скорочує шкіру до 40%! Курс 4 процедури 1 раз на 2-4 тижні.

- Ultraformer - скорочує шкіру, зв'язки та зменшує обсяг підшкірно-жирової клітковини", - написала Різатдінова в публікації.

Українці поставили сотні відміток подобається під публікацією та написали кілька коментарів:

"У вас завжди класні та корисні поради щодо догляду...";

"Люблю".

Напомним, Ризатдинова з "Танців з зірками" устроила дефиле посреди парка, фото

А ще Politeka повідомляла, що Різатдінова з приголомшливою розтяжкою показала, як зав'язує шнурки.

Також Politeka писала, що Ганна Різадінова з "Танці зі зірками" за кордоном поскаржилася на проблеми.



