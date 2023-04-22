Українська олімпійська призерка Ганна Різатдінова , зірка "Танців із зірками", вирішила поділитися розповіддю про свою хворобу. Зірка опублікувала кадри в Інстаграмі, розповівши подробиці.
"Я вам раніше розповідала про те, що в мене була операція на діастаз та пупкову грижу.
Ці проблеми успішно зникли з мого життя, а ось в'ялість шкіри немає. У клініках зараз величезний спектр послуг, тому погодьтеся «очі розбігаються» від думки – яку процедуру вибрати та яка дійсно допоможе. Я хочу поділитися з вами, топ 3 процедурами для зміцнення шкіри, які використовують у комплексі:
-EmTone BTL – синергія акустичної енергії та радіочастотного ліфтингу-ущільнює шкіру, зміцнює м'язи, зменшує целюліт.
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Курс 8 процедур 2 рази на тиждень
-Fractora+Morpheus – голчастий RF скорочує шкіру до 40%! Курс 4 процедури 1 раз на 2-4 тижні.
- Ultraformer - скорочує шкіру, зв'язки та зменшує обсяг підшкірно-жирової клітковини", - написала Різатдінова в публікації.
Українці поставили сотні відміток подобається під публікацією та написали кілька коментарів:
"У вас завжди класні та корисні поради щодо догляду...";
"Люблю".
Напомним, Ризатдинова з "Танців з зірками" устроила дефиле посреди парка, фото
А ще Politeka повідомляла, що Різатдінова з приголомшливою розтяжкою показала, як зав'язує шнурки.
Також Politeka писала, що Ганна Різадінова з "Танці зі зірками" за кордоном поскаржилася на проблеми.