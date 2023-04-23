"Міс Україна Всесвіт" Ганна Неплях вирішила розповісти про проблеми зі здоров'ям. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, поділившись із фанатами.

"А тим часом у мене схопило поперек і ще так, що віддає в м'язі до коліна", - написала зірка і показала травму.

"Мене екстрено направили на МРТ. Вперше робитиму", - написала на наступному сторіс, де була в прозорому вбранні.

Варто зазначити, що Ганна Неплях – відома українська модель, яка має звання "Міс Україна Всесвіт". Зірка після перемоги на українському конкурсі вирушила до Ізраїлю на "Міс Світу", де не змогла перемогти та навіть пройти у фінал. Модель, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку вторгнення змінила 11 країн для життя, але зрештою вирішила повернутися до України. Після цього Ганна навіть зайнялася українською мовою, перейшовши нею в блозі. А також зірка встигла ще за день до початку вторгнення написати пост на підтримку України, де стояла із плакатом на вулиці.

"Вчора був особливий день 22022022 для того, щоб загадати бажання. Усі українці загадали одне єдине, я серед них", - написала зірка у публікації.

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