Українська співачка Анастасія Приходько , суддя Співають всі, поділилася особливим фото зі своїми дітьми. Зірка опублікувала пост у своєму блозі Фейсбук, де ділиться творчістю та особистими кадрами.
"Коли я народилася сніг, що випав, це було в далекому 1987 році, дякую, що сьогодні сонечко!", - написала Анастасія в публікації.
"Найголовніше моє досягнення за 36 років - Нанна, Гордій, цибулі. Ну що, спасибі мам", - написала зірка, показуючи навіть найменшу дитину, яку народила не так давно.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Все я закохалася. Дорога моя я тебе вітаю!! Величезного щастя, море кохання, нереальної удачі, творчих нових проектів і звичайно грошей багато!! Люблю твій пиріжок!";
"Настю, в Калгарі сьогодні випав сніг!) Я і не чекала, а це, виявляється, ти))) Щастя тобі";
"Вітаю, чарівна родина! Нехай Бог оберігає вас!";
"Вітаю з днем народження!!! Нехай новий рік життя буде щасливим у мирній Україні!";
"Настя, вітаю! Нехай дітки радують щодня! Здоров'я всій твоїй великій родині. Миру та спокою";
"Вітаю з Днем Народження. Бажаю мирного неба над головою, везіння міцного здоров'я божого благословення на все, любові щастя успіхів, добра".
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