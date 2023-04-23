Українська співачка Анастасія Приходько , суддя Співають всі, поділилася особливим фото зі своїми дітьми. Зірка опублікувала пост у своєму блозі Фейсбук, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Коли я народилася сніг, що випав, це було в далекому 1987 році, дякую, що сьогодні сонечко!", - написала Анастасія в публікації.

"Найголовніше моє досягнення за 36 років - Нанна, Гордій, цибулі. Ну що, спасибі мам", - написала зірка, показуючи навіть найменшу дитину, яку народила не так давно.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Все я закохалася. Дорога моя я тебе вітаю!! Величезного щастя, море кохання, нереальної удачі, творчих нових проектів і звичайно грошей багато!! Люблю твій пиріжок!";

"Настю, в Калгарі сьогодні випав сніг!) Я і не чекала, а це, виявляється, ти))) Щастя тобі";

"Вітаю, чарівна родина! Нехай Бог оберігає вас!";

"Вітаю з днем ​​народження!!! Нехай новий рік життя буде щасливим у мирній Україні!";

"Настя, вітаю! Нехай дітки радують щодня! Здоров'я всій твоїй великій родині. Миру та спокою";

"Вітаю з Днем Народження. Бажаю мирного неба над головою, везіння міцного здоров'я божого благословення на все, любові щастя успіхів, добра".

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