Цього разу на своїй сторінці в Instagram Святослав Вакарчук показав рідкісне архівне фото з Кузьмою.

"Послухав ранній Скрябін. Повернувся в ті перші роки Океанів. «Птахи» на фестивалі в Оперному. Train на території А. L.V на радіо. Такий ледь осяжний запах того «нашого Львова»... Вірменка, Вавілон.

Аж ком в горлі… І музика. Настрій Joy Division і Depeche Mode. Харизма Кузьми. Музикальність Шури. Господи, як хочеться повернутись в ті часи хоч на мить.. Як хочеться, щоб Кузьма був тут, поруч з нами…", — зізнається музикант.

Тому він звернувся до українців із потужним закликом.

"І відчуваю, як щось всередині мене просто кричить: Друзі! Цінуймо те, що маємо, поки воно поруч… Особливо, в цей складний час. Цінуймо один одного, допомагаймо один одному. Воно того вартує. Воно зробить нас усіх сильнішими! Будьмо разом! До смерті і довше…", — наголосив Святослав Вакарчук.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста:

"Обожнюю Скрябін і Океан❤️ і пам'ятаю ті часи також)";

"Кузьми страшенно не вистачає ці всі роки… катастрофічно!!! Велика втрата для всіх українців 😞";

"дякую вам за допис! Він був найчудовіший: справжній і автентичний, тому всі з таким трепетом його пам‘ятають і згадують💔";

"Так, боляче. Велика мудрість є в того, хто вміє цінувати поточний момент".

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана показала незвичайний спосіб допомоги українським захисникам.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина нарвалася на критику після нового провокаційного відео.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль зізналася, чому виїхала з Києва співати за кордоном.