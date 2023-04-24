Ведущий Анатолий Анатолич с юмором показал типичную поддержку россиян, выводя украинцев тем самым на эмоции

Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич поделился юморным роликом, касающимся последнего скандального выступления Киркорова - ярого сторонника политики рф.

Как известно, российских артист уже давно начал свои эксперименты с внешностью. Он появился на различных шоу с длинными белыми волосами и голубыми контактными линзами.

А недавно Киркорова публично высмеяли за нелепый костюм с явно накладными ягодицами. Ранее артист даже обратился к хирургу, чтобы сильно похудеть, поэтому видео его последнего выступления поразило многих коллег.

В социальных сетях начались предположения, что он сделал еще одну операцию, но также возможно, что он использовал накладки. Анатолий Анатолич решил обыграть ролик по-своему, чем повеселил украинцев.

«Простите. Не удержался. Не смотреть до конца, потому что не сможете это разглядеть 😁 Все познается в сравнении 🙈» - заявил Анатолич.

В сети принялись высказываться в ответ:

«Фу, я не ожидала столь резкого перехода; А тот седой уже с имплантами на за*нице forever young😂; Еще одно доказательство, что россияне – это отдельная планета, которая находится далеко от цивилизации!; Киркорова "зрители" сами уже плюются;

Пусть наслаждаются. А певец Imagine Dragons ни в какое сравнение не идет с тем чучелом; Испанский стыд за Киркорова; Это же какого размера будет больница, если их туда всех запихнуть?».

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".