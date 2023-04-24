Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич поделился юморным роликом, касающимся последнего скандального выступления Киркорова - ярого сторонника политики рф.
Как известно, российских артист уже давно начал свои эксперименты с внешностью. Он появился на различных шоу с длинными белыми волосами и голубыми контактными линзами.
А недавно Киркорова публично высмеяли за нелепый костюм с явно накладными ягодицами. Ранее артист даже обратился к хирургу, чтобы сильно похудеть, поэтому видео его последнего выступления поразило многих коллег.
В социальных сетях начались предположения, что он сделал еще одну операцию, но также возможно, что он использовал накладки. Анатолий Анатолич решил обыграть ролик по-своему, чем повеселил украинцев.
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«Простите. Не удержался. Не смотреть до конца, потому что не сможете это разглядеть 😁 Все познается в сравнении 🙈» - заявил Анатолич.
В сети принялись высказываться в ответ:
«Фу, я не ожидала столь резкого перехода; А тот седой уже с имплантами на за*нице forever young😂; Еще одно доказательство, что россияне – это отдельная планета, которая находится далеко от цивилизации!; Киркорова "зрители" сами уже плюются;
Пусть наслаждаются. А певец Imagine Dragons ни в какое сравнение не идет с тем чучелом; Испанский стыд за Киркорова; Это же какого размера будет больница, если их туда всех запихнуть?».
Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".