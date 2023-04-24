Зірка "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова показала, як танцює з мамою, поділившись кадрами у своєму блозі.

Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, зірка "Танців із зірками", показала новий танець. Знаменитість поділилася відео у своєму Інстаграм, де була разом із мамою та дочкою.

"Три покоління", - написала Ілона у публікації.

Фанати, включаючи дружину Дмитра Монатика Ірину, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Мама молодець";

«Огонь»;

"Але дочка схожа на вас! мило дивитися такі відео";

"Круті".

Варто зазначити, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця, яка стала успішною завдяки шоу "Танцюють всі" та "Танці з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення вирушила з дітьми до Італії, де пробула деякий час, а згодом повернулася назад. А нещодавно зірка опублікувала відео своє тренування в Інстаграмі.

"Навіть дощ не завадив мені виконувати вправи, навпаки він надавав якусь особливу магічну силу духу та впевненості. Сила духу – це насамперед сила волі, рішучість і, звичайно ж, здатність перемагати свої страхи та йти вперед, незважаючи на всі, що трапилися. біди. з нами", - написала Ілона.

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