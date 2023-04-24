Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем в Інстаграм ділиться особистими кадрами разом із товаришами, які зрідка встигають зняти на передовій. Багато хто, як і раніше, хвилюється за чоловіка, про що пишуть йому в Інстаграм.

Непрості реалії з передовою Салем намагається показувати з часткою гумору, щоб підняти комусь настрій і додати, що треба триматися завжди. На цей раз Даніель схвилював українок кадрами, на яких ховався від чергового удару окупантів.

Якось сиділи ми втрьох з andrey__ivanov93 і mishania_8888 у дитячій і думали, фарбувати стелю або не фарбувати і вирішили, що треба б пофарбувати» - іронічно помітив Салем під відео.

У мережі висловилися по-різному:

«Нехай Господь береже вас нашими молитвами; Це страшно через екран телефону; Тримайтеся! І хай вас Бог береже!; Бережіть себе хлопці; Ви найкращі хлопці на планеті! 🔥Бережіть себе!; Хай береже вас Господь....; Нехай ангел-охоронець вас береже 🙏».

Раніше Салем поділився, що він не має більше бізнесу і має лише зарплату, яку він отримує від держави. Він не говорить про суму, бо не може розкрити місце своєї служби. Також Даніель зазначає, що він не приймає гроші за свої появи у засобах масової інформації та рекламних інтеграцій, оскільки вважає це неправильним.

"У мене немає бізнесу. Я залишив усе. У мене є лише зарплата, яку я отримую від держави", - поділився Салем.

Також повідомлялось, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав складну травму на фронті.

Крім того, повідомлялось, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.