Український актор Костянтин Войтенко, знайомий глядачам завдяки серіалу «Будиночок на щастя» і участі у шоу «Танці з зірками», зустрів нове кохання.

Про зміни в особистому житті Костянтин Войтенко розповів, не чекаючи поки це зроблять інші, пише Politeka.net.

«Найприємніше в житті - це кохати і відчувати що тебе кохають», - прокоментував Войтенко фото, на яких він разом зі своєю новою коханою, українською дизайнеркою одягу Наталією Камінською.

Нагадаємо, восени 2022-го року Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу.

Вже колишня дружина актора повідомила, що збирається повернути своє дівоче призвище.

«Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте, Валентину Марініну", - розповідала Валентина на своїй сторінці в соцмережі.

Під час участі у 2021 році у шоу «Танці з зірками» Костянтин Войтенко зізнався, що вони з дружиною переживають кризу.

На деякий час вони помирилися, але врятувати шлюб все ж таки не вдалося.

Коментуючи фото Войтенка з новою коханою, деякі користувачі соцмереж не стрималися, зазначивши, що його колишня дружина подобалась їм більше.

«Шкода, що родину не зберегли...», «Дружина краще була...шкода коли сім'ї так просто ....».

Інші ж висловили захоплення новою обраницею актора і побажали їм щастя.

«Рада за вас! Кохання вам на все життя», «Костик, радію за тебе», «Будьте щасливі, бережіть кохання», «Так…щасливі не помічають часу разом. Нехай це буде крутий старт взаємних сильних почуттів…».

Додамо, що колишня дружина актора зараз знаходиться за кордоном - разом із дитиною Валентина Марініна виїхала з України, рятуючись від війни.

Днями у своєму новому дописі дівчина розповіла, що розлучення було важким і як тепер складається її життя.

Також повідомлялось, що Войтенко після початку повномасштабної віни став волонтером.

Крім того, Politeka.net писала, в яких стосунках залишились Костянтин Войтенко і його колишня дружина після розлучення.