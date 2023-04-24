У себе в Instagram Марічка Падалко розповіла, що українські військові не підтверджують, але і не спростовують висадку військ на лівобережній Херсонщині. Подібну інформацію поширив Інститут вивчення війни, ґрунтуючись на даних з відкритих джерел.

У відповідь на такі новини росіяни посилили обстріл правобережної Херсонщини, а окупаційні війська записали перелякане звернення до мешканців Олешків.

Також аналітики ISW повідомляють, що російське військове керівництво вмовляє путіна перейти до глухої оборони в очікуванні контрнаступу ЗСУ, але путін не згоден і вимагає взяття Бахмута за будь-яку ціну до 9 травня.

Контрнаступ ЗСУ ймовірно розпочнеться через місяць - заявив міністр оборони Естонії після зустрічі союзників України на військовій базі Рамштайн у Німеччині. Наразі активним діям, за його словами, заважає дощова погода. На підтвердження – відео з наших окопів на Запорізькому напрямку (відео 1 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).

Американські системи «Петріотс» заступили на бойове чергування в Україні – повідомив речник Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат і похвалився фото. Втім, чи були вони вже «в роботі» не вточнив.

В мережі з’явилося останнє інтерв’ю загиблого депутата попереднього парламенту Олега Барни. Він багатьом запам’ятався світлиною з Яценюком (фото 5), а має увійти в історію як Людина, яка віддала своє життя за Україну (відео 6).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

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