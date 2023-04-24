У себя в Instagram Маричка Падалко рассказала, что в украинские военные не подтверждают, но и не опровергают высадку войск на левобережной Херсонщине. Подобную информацию распространил Институт изучения войны, основываясь на данных из открытых источников.

В ответ на такие новости россияне усилили обстрел правобережной Херсонщины, а оккупационные войска записали испуганное обращение к жителям Олешки.

Также аналитики ISW сообщают, что российское военное руководство уговаривает путина перейти к глухой обороне в ожидании контрнаступления ВСУ, но путин не согласен и требует взятия Бахмута любой ценой до 9 мая.

Контрнаступление ВСУ предположительно начнется через месяц – заявил министр обороны Эстонии после встречи союзников Украины на военной базе Рамштайн в Германии. Пока активным действиям, по его словам, мешает дождливая погода. В подтверждение – видео из наших окопов на Запорожском направлении (видео 1 – чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).

Американские системы «Петриотс» заступили на боевое дежурство в Украине – сообщил спикер Воздушных ВСУ Юрий Игнат и похвастался фото. Впрочем, были ли они уже «в работе» не уточнил.

В сети появилось последнее интервью погибшего депутата предыдущего парламента Олега Барны. Он многим запомнился фотографией с Яценюком (фото 5), а должен войти в историю как Человек, отдавший свою жизнь за Украину (видео 6).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.