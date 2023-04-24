Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала похвалилася, що напередодні побувала в київському музеї-скарбниці на виставці Mıras.

"Просто в центрі Києво-Печерської Лаврі, знаходиться дивовижна та коштовна експозиція старовинних та рідкісних Кримськотатарських речей: від посуду до суконь та прикрас. Не знаю, як у вас, але коли я потрапляю в такі місця, я все більше знаходжу відповідей в собі. Наприклад: «Чому я обираю саме такі кольори та такі прикраси?». Це наче знаходиться в моєму ДНК! Тоді ти розумієш, що всі ці прикраси на фесі (головний убір) – це не просто забавка. Це – придане, яке отримували від народження, коли народжувалась дівчинка", — розповіла співачка.

Артистка показала добірку яскравих фото скарбів музею, серед яких і знаменита скіфська пектораль.

"Ці всі прикраси, на жаль, під час депортації жінки віддавали просто за хліб! Тому, в результаті, дуже мало збереглось нашої спадщини.

Але все одно, коли я приходжу в такі музеї, я з гордістю розумію, що ця Скіфська пектораль є так саме частиною і моєї історії. Це дуже надихає, це зміцнює тебе як людину з глибокою історією. Раджу всім піти, надихнутися та відчути себе частиною світової культури", — додала Джамала.

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