Українська співачка Тоня Матвієнко вирішила висловитись про виступ Руслани на Євробаченні. Зірка опублікувала пост у своєму сторіс, запропонувавши українцям висловити свою думку.

"Я теж вважаю, що Руслана має бути на Євробаченні. А ви як вважаєте?", - написала Тоня у публікації.

Варто зазначити, що Руслана поділилася своєю думкою про це Інстаграм. Зірка, за її словами, не знає, чи виступатиме на сцені конкурсу.

"Слава Україні! Мене запитують, чи я стоятиму на сцені #Євробачення, яке відбуватиметься від імені України і пройде в Ліверпулі. Я цього не знаю. Поки що у мене немає пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів Суспільне - Національної громадської телерадіокомпанії України. Станом на сьогоднішній день на головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах", - написала Руслана в публікації.

Фанати, включаючи Марічку Падалко та Тоню Матвієнко, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви безумовно легенда Євробачення, одна з найяскравіших перемог в історії. АЛЕ. Я думаю, що організатори просто хотіли залучити нові імена. Коли Україна проводила Євробачення 2005 та 2017 років, ви вже виступали на цих конкурсах. Я думаю, що таким чином комітет хотів певної різноманітності, і щоб не повторюватися, запросили інших учасників від України, які теж варті уваги. Тим більше, що взагалі немає такої традиції, щоб усі минулі переможці з країни щоразу виступали, коли їхня країна перемагає";

"Ви маєте виступити! Сам здивувався, що вас немає серед оголошених артистів".

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