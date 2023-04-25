Українська співачка Тоня Матвієнко вирішила висловитись про виступ Руслани на Євробаченні. Зірка опублікувала пост у своєму сторіс, запропонувавши українцям висловити свою думку.
"Я теж вважаю, що Руслана має бути на Євробаченні. А ви як вважаєте?", - написала Тоня у публікації.
Варто зазначити, що Руслана поділилася своєю думкою про це Інстаграм. Зірка, за її словами, не знає, чи виступатиме на сцені конкурсу.
"Слава Україні! Мене запитують, чи я стоятиму на сцені #Євробачення, яке відбуватиметься від імені України і пройде в Ліверпулі. Я цього не знаю. Поки що у мене немає пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів Суспільне - Національної громадської телерадіокомпанії України. Станом на сьогоднішній день на головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах", - написала Руслана в публікації.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Окупанти пруть на трьох напрямках: стали відомі наслідки нової "бавовни"
Звільнення Криму все ближче: розкрилася ганебна деталь щодо становища окупантів на півострові
Роздача повісток вийшла новий рівень: "Для тих, хто й надалі не усвідомлює…"
Гвоздьова з "Танців із зірками" показала сина Домініка, через якого її критикували українці: фото
Фанати, включаючи Марічку Падалко та Тоню Матвієнко, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ви безумовно легенда Євробачення, одна з найяскравіших перемог в історії. АЛЕ. Я думаю, що організатори просто хотіли залучити нові імена. Коли Україна проводила Євробачення 2005 та 2017 років, ви вже виступали на цих конкурсах. Я думаю, що таким чином комітет хотів певної різноманітності, і щоб не повторюватися, запросили інших учасників від України, які теж варті уваги. Тим більше, що взагалі немає такої традиції, щоб усі минулі переможці з країни щоразу виступали, коли їхня країна перемагає";
"Ви маєте виступити! Сам здивувався, що вас немає серед оголошених артистів".
Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана розповіла, чому їй стало важко співати.
А ще Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана вразила українців кадрами з Іспанії
Також Politeka повідомляла, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко зізналася, чого найбільше зараз боїться