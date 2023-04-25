На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів, що з дитинства нас учать "закидувати" свої потреби подалі, але насправді потреби ≠ егоїзм.

"Просто згадайте ситуації, коли вас просили терпіти, робити, що потрібно комусь, або ділитися своїми речами. Що відбувалося, якщо ви починали опиратися, плакати, заявляти про себе? Вас називали егоїстом. «Тільки про себе і думаєш», «Тобі скільки років, не соромно?», «Та що ти плачеш?». У результаті з'явилось переконання: думати про себе, свої інтереси та бажання - бути егоїстом, поганою людиною, незручним. Це означає, що мене можуть кинути, відвернутися від мене", — пише дизайнер.

Він наголосив, що здоровий егоїзм - це нормально, адже саме він допомагає дбати про себе.

"Мати здоровий егоїзм - це:

▪️будувати гармонійні стосунки з близькими

▪️знаходитися в ресурсі

▪️знати, чого ви хочете - шматочок того торта або поплакати

▪️брати відповідальність і бути в свідомості

▪️позбутися від тих, хто паразитує на вас

▪️вміти заявляти про те, що вам потрібна допомога

▪️не боятися відмов

Тож своїх потреб не потрібно боятися чи стидатися. Вони, насправді ж, нас направляють та роблять тими, ким ми є", — додав Андре Тан.

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