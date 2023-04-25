Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка виклала сторіс, у якій розповіла, як на прогулянці із сином зустріла молодого військового.

За словами Олі, вони із сином Нестором виходили з торговельного центру, коли помітили, що поряд йде молодий військовий на протезі. Як із захопленням відзначила артистка, йшов він дуже гарно. Оля запропонувала синові підійти до хлопця та подякувати йому.

"Ми підійшли. Я кажу: "Дякую, що ви нас захищаєте. Бережіть себе". А він так усміхнувся щиро. І очі… повні сліз. Я кажу Нестору: "Дивись, справжні герої – не в книгах, не в казках, а ось, серед нас". Люди, не соромтеся. Це так просто – підійти та подякувати. Я дякую всім, хто на мене підписаний, я знаю, що в мене у підписках багато військових хлопців та дівчат. Дякую вам, що нас захищаєте", - розповіла Цибульська у сторіс.

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