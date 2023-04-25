Співачка Камалія та її чоловік-мільярдер Мохаммад Захур після заяви про розлучення знову засвітилися разом.

Камалія, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, нещодавно оголосила, що вони з чоловіком вирішили розлучитися. У шлюбі з британо-пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром співачка була з 2003 року і завдяки його статкам отримала статус найбагатшої співачки України.

На своїй сторінці в Instagram Камалія продовжує публікувати спільні кадри, натякаючи на те, що родині вдалося зберегти чудові стосунки. Цього разу зірка показала нове фото, де разом із Захуром супроводжує їхніх донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу під час тренування з верхової їзди.

"Як же швидко ростуть наші донечки❤️А так хочеться побути ще молодою мамою🥰", — написала 45-річна артистка під світлиною.

Шанувальники в коментарях підтримали Камалію та її родину:

"Ви гарна сім'я, збережіть її. Скільки родин назавжди втратили сім'ї, цінуйте цю годину, коли Ви разом. Дівчата такі красуні, гарні. Найдорожче в житті кожного для нас це твоя родина";

"Ти молода рівно стільки, скільки є в тебе діти!";

"Головне, що вони є, що здорові. Так, час плине швидко...";

"Разом 😍👍🌹 Бог нас почув, дякуємо йому🙏💋 Будьте здорові, щоб нічого не змогло вас роз'єднати. Усім ворогам на зло будьте щасливими ❤️".

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