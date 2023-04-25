Скандали та обговорення співака Потапа продовжуються, оскільки артист уникає уваги і відмовляється зізнатися: де він зараз, чи втік із країни і що він планує робити далі.

У лютому 2022 року Ігоря Кондратюка, українського продюсера, було запрошено на зйомки телевізійної передачі, провідним якої був Потап, і зараз розкрив деталі в інтерв'ю.

Він згадав про незручний момент, дружина Потапа Настя Каменських розповідала раніше, вони поїхали за тиждень до вторгнення. Кондратюк згадав, що 20 лютого був точно присутній на зйомках цього шоу, і розповів, що під час зйомки Потап привітався з ним "крізь зуби".

Кондратюк запитав, що відбувається, потім Потап відповів: " Ти ж знаєш, що відбувається " . Кондратюк уточнив, що він критикував Потапа за виступ на сцені в РФ у 2014 році, тож між ними зберігалася напруга.

Ми також писали, що скандальний трек «Волонтер» Потапа Юрій Горбунов пояснив його епатажністю.

«Я Олексія добре знаю, люблю його, він дуже добра, тонка натура та дуже творча. Те, що він любить епатаж і іноді вилазить боком. Так, ми бачимо. Я б таку пісню не випустив чи змінив текст. Але треба знати Олексія. Він на епатажі часто показував свою сутність», – пояснив Горбунов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, на тлі нового скандалу Потап "зник".

Також повідомлялось, що блогер назвав причину можливого розлучення Потапа і Насті Каменських.

Крім того, Politeka.net писала, що експідопічна Потапа розповіла про його непристойні пропозиції.