Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала кадри з відвертої фотосесії, щоправда, крім компліментів, отримала і критику.

Як видно, на нових чорно-білих та кольорових професійних знімках Даша з'явилася у різних позах та у гарячому образі. Так, на ній спокусливе чорне боді з прозорими рукавами та пікантним вирізом. Це вбрання лише підкреслило схудле тіло блогерки. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Квіткова запропонувала шанувальникам обрати, яке фото їм подобається найбільше. Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Ну яка ти красуня".

"Даша, ви неймовірно красива жінка!"

"Дашенька, це вже перебір".

"Не даєш нам відпочити між цим вогненним контентом".

"Таке враження: впала, а сил у бідної піднятися зовсім немає".

"Яка гарна".

"Дуже естетично та невимушено".

"Ви, як вишенька на торті як гарна, ніжна та соковита".

"Той випадок, коли розлучення пішло на користь".

Нагадаємо, "Робимо, але не говоримо про це": Цибульська насмішила несподіваним одкровенням про дорослих леді.

Як повідомляла Politeka, "Мене так бабуся одягала": Квіткова приміряла новий образ з сукнею і кедами, українці не стали мовчати.

Також Politeka писала, що "Мрія здійснилася": Боржемська зі "Зважені та щасливі" похвалилася загадковою подорожжю.