Популярна українська співачка Світлана Тарабарова , яка перед родами презентувала новий "дитячий" альбом, а днями втретє стала мамою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливим відео зі знайомства старших дітей із новонародженою сестричкою.
У ролику можна побачити, як Світлана разом із чоловіком показують синові та доньці новонароджену сестричку у візку. І треба сказати, що діти у захваті від нового члени сім'ї. Так радісна донька зазирнула до крихти і констатувала, що вона дуже маленька. А ось син співачки нічого не зміг сказати, він просто стрибав від захоплення.
У підписі до публікації Тарабарова написала: "Цей момент назавжди у моєму серці. Іван та Марія вперше побачили сестричку".
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Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати чарівне відео:
"Як назвали маленьку?"
"До сліз, неймовірно рада за вашу родину!"
"Боже, як це зворушливо і мило, до мурашок. Здоров'я вашій великій родині".
"Яка ви молодчинка. Справжня жінка. Подарували чудо світу, ще одне життя".
"У Вас такі дітки чудові і взагалі у вас чудова родина! Будьте завжди щасливі!"
"Це щастя не передати словами".
"Нехай дочка росте здоровою та щасливою у вільній мирній Україні".
"Нехай ваші діти ростуть здоровими!"
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