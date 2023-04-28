На своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, чим закінчилася його спроба протягом тижня порахувати, скільки російськомовних людей у спілкуванні з ним переходять на українську.

"Я порахував, що за 7 днів встигаю поспілкуватися десь з 5 сотнями людей. (Так, це дофіга, але зараз не про це). Так от, 7 останніх днів я слідкував, якою мовою зі мною спілкуються люди. Переважно, це були або українськомовні люди, або ж ті, хто спілкується російською, але переходили на українську зі мною. І лише 35 людей з усіх — не переходили і спілкувалися зі мною російською. Я поцікавився в них, чому так. Очікувано, вони знали українську, але говорити соромилися. Бо їм було важко говорити через страх помилитися та сказати щось не так", — пише зірка "Мастер Шеф".

Тому з цього експерименту шеф-кухар зробив два висновки.

"Перший — всі знають українську мову, дехто просто соромиться помилятися. НЕ важливо, в якому місті ви виросли і чи було російськомовне середовище. Ви знаєте українську, а все інше — це відмовки. Говоріть, практикуйтеся і буде вам щастя.

Другий – не варто соромитися помилок, котики. Можна спалити не одну каструлю, до того як приготуєш смачний борщ. З мовою так само. Спочатку більше помилок, потім менше. І от в якийсь момент ви вже не можете згадати що таке “протівєнь”", — радить Євген Клопотенко.

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