Відома балерина та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар після початку повномасштабної війни скасувала всі виступи в Україні.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар розповіла, що разом із чоловіком Олександром Стояновим виступить у США із постановкою «Лісової пісні».

"Я рада, що ми можемо дати американським глядачам можливість відчути справжній український дух і побачити його крізь призму легендарного балету, що став перлиною української культури. «Лісова пісня» — це чарівна історія кохання, повна містики з одного боку та протистояння світів людей та природи з іншого. У ньому розповідається історія кохання фантастичної лісової істоти Мавки та людини на ім'я Лукаш. Історія безстрашної та сміливої ​​Мавки, яка сьогодні прагне миру в своєму світі, як Україна прагне миру на своїй Землі", — пише балерина.

Зірка також показала коротке, але дуже ефектне відео постановки.

"У балеті багато міфологічних образів з українських казок, які народна уява поселила у стародавніх волинських лісах та її безмежних полях. Композитор тонко передав українські мотиви, особливості музичного фольклору Волині. Кожна деталь у виставі занурює у містичний загадковий світ фантастичних істот, що допомагає повірити в існування вищих сил природи і переносить на сцену справжню казку для дорослих та дітей", — додала Катерина Кухар.

У коментарях артистку підтримала актриса Ольга Сумська. "Наші рідні! 👏👏", - написала вона.

Нагадаємо, Катерина Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила реакцією на скандал з Ілоном Маском.