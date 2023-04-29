Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар розповіла, що разом із чоловіком Олександром Стояновим виступить у США із постановкою «Лісової пісні».
"Я рада, що ми можемо дати американським глядачам можливість відчути справжній український дух і побачити його крізь призму легендарного балету, що став перлиною української культури. «Лісова пісня» — це чарівна історія кохання, повна містики з одного боку та протистояння світів людей та природи з іншого. У ньому розповідається історія кохання фантастичної лісової істоти Мавки та людини на ім'я Лукаш. Історія безстрашної та сміливої Мавки, яка сьогодні прагне миру в своєму світі, як Україна прагне миру на своїй Землі", — пише балерина.
Зірка також показала коротке, але дуже ефектне відео постановки.
"У балеті багато міфологічних образів з українських казок, які народна уява поселила у стародавніх волинських лісах та її безмежних полях. Композитор тонко передав українські мотиви, особливості музичного фольклору Волині. Кожна деталь у виставі занурює у містичний загадковий світ фантастичних істот, що допомагає повірити в існування вищих сил природи і переносить на сцену справжню казку для дорослих та дітей", — додала Катерина Кухар.
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У коментарях артистку підтримала актриса Ольга Сумська. "Наші рідні! 👏👏", - написала вона.
Нагадаємо, Катерина Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила реакцією на скандал з Ілоном Маском.