Анатолій Анатоліч також додав, що всі ці мами з рф, які ридають над своїми діточками, самі винні в загибелі своїх діточок.

Популярний шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч з перших днів вторгнення не лише веде благодійні концерти, а й пильну увагу звертає на новини з росії. Він їх часто висміює і не перестає дивуватись тупості росіян. Кілька годин тому знаменитість опублікував в Інстаграм відео з інтерв'ю матінки російського окупанта.

Зокрема, розповідаючи про те, як її синок героїчно бився за скрепи путіна, вона кілька разів назвала українців зневажливим словом: "укро*и". При цьому жінка намагалася переконати так звану опозиційну журналістку в тому, що не відчуває ненависті до українців.

"Ця російська жінка втратила сина на війні в Україні. Одразу скажу, в мене немає жалості , немає переживань з цього привода. Вже давно немає. Питання в іншому, чи розуміж вона що це вона знищила сою"кровіночку", чи дійсно думає що це путін, чи укр*пи?", - зазначив Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч також додав, що всі ці мами з рф, які ридають над своїми діточками, самі винні в загибелі своїх діточок.

"Вони справді не хочуть визнавати, що це вони знищили своїх дітей. Знищили своєю мовчанкою, своєю тупістю, своєю слабкістю. Ми так далеко від них, що капець", - додав ведучий.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".