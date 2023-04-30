На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів про цікаву тему – злість та її вплив на нас. Це дуже сильна емоція, яку ми можемо відчувати майже щодня. Також він згадав закон збереження енергії, який говорить про те, що енергія нікуди не зникає, а лише перетворюється з однієї форми на іншу.

Таким чином ми можемо використовувати цю енергію на раціональні дії, такі як робота, волонтерство, допомога близьким тощо. Саме це допоможе нам контролювати нашу енергію та не допустити її накопичення, що може призвести до спалаху.

Андре також нагадує, що агресія – це нормально, і ми всі її відчуваємо. Ця емоція може бути результатом душевного болю, і це не говорить про втрату нашої людяності. Однак, якщо ми не вміємо керувати своєю злістю, це може призвести до негативних наслідків, таких як хвороби, внутрішня тривога та саморуйнування.

«Відчувати злість, думати про помсту, бажати ворогові смерті – нормально! З нами все так! Це зовсім не говорить про те, що ми втратили людяність. Наша злість, ненависть, жарти та пісні про ор*ів - результат сильного душевного болю і можливість її проживати» - поділився Андре Тан.

Таким чином, агресія – це нормальна емоція, але важливо вміти керувати нею і не допускати її накопичення, щоб не зашкодити собі та оточуючим.

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