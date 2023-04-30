Дмитро Комаров, який до річниці повномасштабної війни представив документальний проєкт "Рік", тепер вирішив показати те, що тоді не потрапило до ефіру. Напередодні відбулася прем'єра першого випуску спецпроєкту "Рік. За кадром". У ньому глядачі можуть дізнатися, як проходить звичайний день президента Володимира Зеленського, та побачити повне інтерв’ю з ним.

Цього разу в своєму Telegram-каналі ведучий розмістив цікавий відеофрагмент спецпроєкту «Рік. За кадром». Це унікальні кадри того, як відбувається звичайна робоча нарада президента під час війни.

Журналіст показав, як Володимир Зеленський зустрічався з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та керівництвом Сил оборони області. До Миколаєва, на жаль, ще прилітає, тому нараду довелося проводити в підземному сховищі, місце якого не розкривається. Перед входом всім без винятку треба здати мобільні телефони та інші електронні пристрої.

На такі наради сторонніх не допускають, тому Дмитру Комарову з оператором дали лише одну хвилину, щоб зробити декілька кадрів, а далі їм довелося вийти, бо зміст розмови — таємниця.

Крім того, в проєкті "Рік. За кадром" можна буде побачити кадри і розширені інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Головою ГУР Кирилом Будановим, Міністром оборони Олексієм Резніковим, Головою Служби безпеки Василем Малюком.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.