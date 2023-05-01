Відома українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко зробила добірку головних новин за 432 день повномасштабної війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що 6 дітей стали жертвами удару росіян по Умані. З’явилися фото їх усіх. Напередодні поховали п’ять маленьких янголів, зокрема брата і сестру.

«Ми тримаємо дорогу життя» - речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви росіян про контроль над трасою постачання українських військ у Бахмуті.

На фронті загинув Андрій «Кельт» Лінічук, якого називали найрезультативнішим зенітником ЗСУ. Він збив 16 «Орланів» і навіть

бойовий вертоліт Ка-52.

Україні відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених – заявили в офісі генпрокурора.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з головнокомандувачем збройних сил НАТО і США у Європі Крістофером Каволі обговорив можливі сценарії на полі бою й передумови майбутніх дій України: «Ставимо собі за мету – підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання».

Чехія з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну. «Там критична нестача боєприпасів, які необхідні для початку контрнаступу і відновлення контролю над своєю територією, окупованою Росією» - заявив президент Павел.

Керівника Одеського обласного ТЦК (військкомату) Євгена Борисова усунуто від виконання службових обов’язків на час перевірки. Раніше стало відомо, що він придбав віллу в Іспанії за 4 мільйони євро.

Збірна України з дзюдо бойкотуватиме головний старт сезону - чемпіонат світу. Там в заявці раптово з’явилися російські і білоруські учасники, які до того ще є «армійцями».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.