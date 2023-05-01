Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що 6 дітей стали жертвами удару росіян по Умані. З’явилися фото їх усіх. Напередодні поховали п’ять маленьких янголів, зокрема брата і сестру.
«Ми тримаємо дорогу життя» - речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви росіян про контроль над трасою постачання українських військ у Бахмуті.
На фронті загинув Андрій «Кельт» Лінічук, якого називали найрезультативнішим зенітником ЗСУ. Він збив 16 «Орланів» і навіть
бойовий вертоліт Ка-52.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Окупанти атакували Київ ракетами і дронами одночасно: відомі наслідки
Новий ракетний удар, що відомо на зараз: вибухи, червоне небо від пожежі і понівечене житло
Втрати окупантів різко впали, названо причину: "Це не тому, що ЗСУ стали гірше воювати"
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Україні відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених – заявили в офісі генпрокурора.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з головнокомандувачем збройних сил НАТО і США у Європі Крістофером Каволі обговорив можливі сценарії на полі бою й передумови майбутніх дій України: «Ставимо собі за мету – підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання».
Чехія з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну. «Там критична нестача боєприпасів, які необхідні для початку контрнаступу і відновлення контролю над своєю територією, окупованою Росією» - заявив президент Павел.
Керівника Одеського обласного ТЦК (військкомату) Євгена Борисова усунуто від виконання службових обов’язків на час перевірки. Раніше стало відомо, що він придбав віллу в Іспанії за 4 мільйони євро.
Збірна України з дзюдо бойкотуватиме головний старт сезону - чемпіонат світу. Там в заявці раптово з’явилися російські і білоруські учасники, які до того ще є «армійцями».
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.